Чтобы следить за врагом в режиме реального времени: в Силах обороны введут систему Delta

Правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны. Она обеспечивает объемное понимание поля сражения в режиме реального времени.

В октябре украинскую систему Delta представили на конференции НАТО Tide Spirit. Она была создана в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны по стандартам НАТО.

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В Силах обороны внедрят систему Delta

Правительство решило внедрить системы Delta в Силах обороны. Соответствующее постановление, по представлению на рассмотрение министра обороны Украины Алексея Резникова, было принято 4 февраля на заседании Кабмина.

Delta – это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины. Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, дающий нашим военным значительное преимущество над врагом,

– рассказали в Минобороны.

Кроме использования платформы военными, правительство разрешило разместить Delta в облаке за пределами Украины. Это позволит оградить систему от ракетных и кибератак врага.

На что способна система Delta

Система оснащена современными средствами мониторинга подозрительной активности. Киберподразделения союзников Украины от 2021 года постоянно проверяют ее на уязвимости, попытки проникновения, утечку данных и так далее.

Delta обеспечивает объемное понимание поля боя в режиме реального времени,

интегрирует информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе разведданных на цифровой карте;

содержит инструменты ситуационной осведомленности и центры обработки данных;

обеспечивает мгновенное общение на поле боя и другие возможности

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что облачные среды и массовое использование Армии дронов вместо войск – это инвестиции в армию будущего, то, что поможет победить на поле боя и сохранить жизнь украинцев.