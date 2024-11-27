"Вовка п***абол": в Крыму мужчину осудили за мем о Путине и ругательства к проукраинским постам

В Симферополе состоялся суд над мужчиной, который зарепостил себе на страницу мем с Владимиром Путиным и подписью "Вовка п***абол". Его оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о штрафе за мем о Путине

Так, пять лет назад Назим Муждабаев поставил "класс" мему о Владимире Путине, чем автоматически сделал репост сообщения себе на страницу. Также два года назад Муждабаев ставил лайки к сообщениям, где был изображен флаг и национальная символика Украины.

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10 октября 2024 года Киевский районный суд оккупированного Симферополя оштрафовал его за это. В суде мужчина оправдывался тем, что не помнит, когда разместил публикацию. Он отметил, что уже ее удалил, однако в конце концов признал свою вину.

Суд инкриминировал нарушение по статье о распространении информации, которая в неприличной форме оскорбляет символы и органы власти России. Максимальный штраф для мужчины мог составить 100 тысяч рублей, однако суд установил его на уровне 70 тысяч.

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Отмечается, что у Муждабаева на иждивении трое малолетних детей и он нигде официально не трудоустроен.