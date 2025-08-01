В декабре 2024 года в Киевском СИЗО нанесли смертельные телесные повреждения заключенному. Работники следственного изолятора скрыли факт смерти.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Что известно о смерти заключенного в Киеве?

Как отметил Лубинец, заключенный умер через 6 дней после избиения. В первоочередных документах были внесены данные о травмировании по неосторожности.

Однако по информации омбудсмена, сотрудники СИЗО еще на момент инцидента знали настоящие обстоятельства – умышленное избиение, но не сообщили об этом ни прокуратуру, ни следственные органы. А работники полиции, прибывшие на место, вероятно передали недостоверные данные о причинах.

Это создало препятствия для быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного разбирательства. Я расцениваю такие действия как вероятную попытку уничтожить доказательства, дискредитировать правосудие и скрыть тяжкое преступление,

– подчеркнул Лубинец.

В июле 2025 года ГБР открыло уголовное производство по факту возможного сокрытия тяжкого или особо тяжкого преступления работниками Киевского СИЗО и Шевченковского районного управления полиции ГУНП в городе Киеве.

"Места несвободы не должны быть "серой зоной" для пыток, насилия или беззакония. Офис Омбудсмана системно и независимо мониторит ситуацию в СИЗО по всей стране", – отметил Уполномоченный по правам человека.

Кстати, недавно Дмитрий Лубинец рассказал, что в 2025 году в офис омбудсмена поступило более 2 000 обращений по противоправной деятельности работников ТЦК. Более 50 военнослужащих были привлечены к ответственности.