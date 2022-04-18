Согласно сообщению Черняка, инцидент произошел прямо в кабинете главы СИЗО.

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Евгений Черняк о ранении криминального авторитета в СИЗО

Бизнесмен добавил, что Евгений Анисимов во времена беглого президента Виктора Януковича пытался "кошмарить бизнес и вместе с мэром города Сином", создавал целую вертикаль для сбора "поборов с предпринимателей". Кроме того, Анисимов более 6 лет скрывался от правоохранителей.

За вознаграждение от меня в 5 миллионов, о котором было объявлено публично, его сдала личная охрана, с тех пор ждет суда в местном СИЗО, сейчас оживился, по понятным причинам,

– подчеркнул Черняк.

Украинский предприниматель также подчеркнул, если Анисимову удастся либо спрятаться, либо испариться или его отпустят, то все, кто будет к этому причастен, "сядут вместо него, на его место".

Прочтите каждую букву и вбейте себе в мозг, за такую коррупцию и каждый полученный от "смотрящего" доллар взятки, ответите, я предупредил,

– подчеркнул бизнесмен.

Что известно о Евгении Анисимове

Мужчина родился в 1975 году в Запорожье, где всю жизнь и "работал". Местные СМИ сообщали, что криминальный авторитет был известен во всем регионе как "Анисим" или "Клоун". Его также называли "фактическим руководителем Запорожской области".

Анисимов начал свою "деятельность" еще в 90-х. От обычного рэкета он дошел до главы одной из самых больших в Украине криминальных группировок. Предприниматель Евгений Черняк поделился историей, что так называемая "семья" Виктора Януковича "предлагала поделиться" его же бизнесом. Для этого они и привлекли Анисимова.

Все изменилось после Революции Достоинства, когда "Клоун" был объявлен в международный розыск. Его задержали сотрудники КОРДа в феврале 2020 года.

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