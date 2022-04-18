Згідно з дописом Черняка, інцидент стався просто у кабінеті очільника СІЗО.

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Євген Черняк про поранення кримінального авторитета у СІЗО

Бізнесмен додав, що Євген Анісімов за часів президента-втікача Віктора Януковича намагався "кошмарити бізнес і разом із мером міста Сіном" створював цілу вертикаль для збору "поборів із підприємців". Крім того, Анісімов понад 6 років переховувався від правоохоронців.

За винагороду від мене в 5 мільйонів, про яку було оголошено публічно, його здала особиста охорона, з того часу чекає на суд у місцевому СІЗО, зараз пожвавився, зі зрозумілих причин,

– підкреслив Черняк.

Український підприємець також наголосив, якщо Анісімову вдасться або сховатися, або випаруватися чи його відпустять, то всі, хто буде до цього причетний "сядуть замість нього, на його місце".

Прочитайте кожну букву і вбийте собі в мозок, за таку корупцію і кожен отриманий від "смотрящого" долар хабаря, відповісте, я попередив,

– підкреслив бізнесмен.

Що відомо про Євгена Анісімова

Чоловік народився у 1975 році у Запоріжжі, де все життя й "працював". Місцеві ЗМІ повідомляли, що кримінальний авторитет був відомий у всьому регіоні як "Анісім" або "Клоун". Його також називали "фактичним керівником Запорізької області".

Анісімов почав свою "діяльність" ще в 90-х. Від звичайного рекету він дійшов до очільника одного з найбільших в Україні кримінальних угруповань. Підприємець Євген Черняк поділився історією, що так звана "сім'я" Віктора Януковича "пропонувала поділитися" його ж бізнесом. Для цього вони й залучили саме Анісімова.

Все змінилося після Революції Гідності, коли "Клоуна" оголосили у міжнародний розшук. Його затримали співробітники КОРДу аж у лютому 2020 року.

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