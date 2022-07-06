В Скадовске прогремели взрывы: один человек погиб, есть раненые

Во временно оккупированном Скадовске, что на Херсонщине вечером 6 июля прогремели взрывы. В результате поврежден жилой дом. К сожалению, один человек погиб, есть раненые,

Как сообщил глава Скадовского городского совета Александр Яковлев, среди пострадавших есть ребенок.

Важно В оккупированных Херсоне и Скадовске слышали взрывы: в областном центре виден дым

На данный момент известно об одном погибшем и четырех пострадавших.

Возможно, есть еще пострадавшие, но никто больше не обращался за помощью. Дом сильно поврежден, разрушена крыша, стену сильно повредило, выбило окна,

– сказал Александр Яковлев.

Местные жители сообщают о 3 ракетах, которые полетели в северную сторону города. Затем прозвучали несколько взрывов, в воздухе были видны клубы дыма от разорванных ракет. Потом 2 громких взрыва и сразу пошел дым со стороны города и за городом.

Последствия взрывов в Скадовске: смотрите видео

Дым заметили и над Херсоном

Местные телеграм-каналы сообщили, что в районе железнодорожного вокзала поднимался черный дым. Его было видно из разных уголков населенного пункта.

В то же время местные жители заявили, что "прилетов" вроде бы не было. Что именно горит – неизвестно, однако этот объект был под охраной.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области

По словам советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя , возле железнодорожного вокзала горят именно склады оккупантов.

Украинские защитники имеют успех на Запорожском направлении. В то же время оккупанты пытаются перегруппироваться. В частности, они перебрасывают войска с Запорожья на Херсонщину. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович во время прямого эфира у Марка Фейгина 5 июля.

Советник главы ОП добавил, что мы все еще не видим резервов, прибывших из России. Видим только переброс ресурсов с одной части фронта на другую.

"Это грустно для стороны, которая думает, что еще наступает и пытается решить какие-то задачи", – отмечает Арестович.

В оккупированном Херсоне взрывы: смотрите видео