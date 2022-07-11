В скором времени увидим некрасивые шаги режима лукашенко в сторону Литвы, – "Белорусский Гаюн"

Белорусь уже окончательно испортила адекватные отношения со всеми, кроме России. Следовательно, лукашенко может создавать проблемы не только для Украины или Польши, но и для Литвы.

Об этом 24 каналу рассказал основатель телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. Он также отметил, что во время последней встречи Лукашенко и Путина они многое обсудили.

Читайте также лукашенко был в истерике, когда услышал, что белорусы-добровольцы из Украины пойдут на Беларусь

По мнению "Белорусского гаюна" в ближайшие дни можно ожидать очередных некрасивых шагов со стороны лукашенко по отношению к Литве.

Известно, что лукашенко и путин встречались в России, но о результатах этой встречи ничего не рассказали.

Лукашенко очень надеется получить ядерное оружие, но понятно, что такой псих, как путин не даст такое оружие еще больше неадеквату,

– убежден Мотолько.

белорусы пытаются создать проблемы многим европейским странам

В Службе государственной безопасности Латвии (VDD) заявили, что российские и белорусские спецслужбы пытаются вербовать чиновников латвийских муниципалитетов. Речь прежде всего о должностных лицах тех самоуправлений, которые расположены вблизи восточной границы страны.

белорусская и российская разведки особенно заинтересованы в вербовке чиновников из латвийских самоуправлений, расположенных вблизи восточных границ Латвии и там, где дислоцируются силы стран-союзников.

Кроме того, спецслужбы России и Беларуси заинтересованы в любых данных о приграничных районах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае перерастания войны в Украине в более масштабное военное противостояние.

Полный разговор с Антоном Мотолько о Беларуси и другом: смотрите видео