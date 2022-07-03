Остановка движения троллейбусов – вынужденный шаг

О соответствующем решении сообщил городской глава Славянска Вадим Лях. По его словам, движение троллейбусов приостановлено с воскресенья, 3 июля.

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Мэр Славянска заявил, что это вынужденный шаг из-за постоянной угрозы обстрелов со стороны российских оккупантов. Он отметил недопустимость скопления людей.

Мы вынуждены были пойти на это мероприятие в связи с постоянной угрозой обстрелов и недопустимостью скопления людей. О возобновлении троллейбусного движения будет сообщено дополнительно,

– написал Вадим Лях в социальных сетях.

Какова ситуация в Славянске

Утром 3 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Славянском направлении российские оккупанты обороняются. При этом вооруженные силы России обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки.

Также захватчики неоднократно безуспешно пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки, но получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко недавно информировал, что российские военные готовятся атаковать Славянск, используя тактику сожженной земли, что и в Мариуполе и Северодонецке.

По его данным, захватчики стягивают силы, чтобы из артиллерии бить по городу. Сообщалось, что на Славянском направлении наблюдается накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии со стороны вооруженных сил России.

По мнению американских аналитиков из Института изучения войны (ISW), россияне могут полностью установить контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни. После захвата Лисичанска оккупанты могут повернуть к Славянску и Бахмуту.

Российские военные продолжают использовать запретные кассетные боеприпасы для своих атак. В пятницу, 1 июля, сообщалось, что в результате одной из атак по Славянску погибли четыре человека. Известно также о семи раненых.

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