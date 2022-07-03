Зупинка руху тролейбусів – вимушений крок

Про відповідне рішення повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях. За його словами, рух тролейбусів призупинено від неділі, 3 липня.

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Мер Слов'янська заявив, що це вимушений крок через постійну загрозу обстрілів з боку російських окупантів. Він наголосив на неприпустимості скупчення людей.

Ми були змушені піти на цей захід у зв'язку з постійною загрозою обстрілів та неприпустимістю скупчення людей. Про поновлення тролейбусного руху буде повідомлено додатково,

– написав Вадим Лях у соціальних мережах.

Яка ситуація у Слов'янську

Зранку 3 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Слов'янському напрямку російські окупанти обороняються. При цьому збройні сили Росії обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам'янка, Вірнопілля і Маяки.

Також загарбники неодноразово безуспішно намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівки, але отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко нещодавно інформував, що російські військові готуються атакувати Слов'янськ, використовуючи тактику спаленої землі, що й у Маріуполі та Сєвєродонецьку.

За його даними, загарбники стягують сили, щоб з артилерії бити по місту. Повідомлялося, що на Слов'янському напрямку спостерігається накопичення живої сили, важкої броньованої техніки та артилерії з боку збройних сил Росії.

На думку американських аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), росіяни можуть повністю встановити контроль над територією Луганської області вже найближчими днями. Після захоплення Лисичанська окупанти можуть повернути до Слов'янська і Бахмута.

Російські військові продовжують використовувати заборонені касетні боєприпаси для своїх атак. У п'ятницю, 1 липня, повідомлялося, що внаслідок однієї з атак по Слов'янську загинуло четверо людей. Відомо також про сімох поранених.

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