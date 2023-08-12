Приехали на помощь с наводнением: премьер Словении лично встретил спасателей из Украины

Премьер-министр Словении Роберт Голоб 11 августа лично встретил команду спасателей из Украины. Они прибыли, чтобы оказать помощь в связи с наводнениями в стране.

Глава правительства Словении лично поблагодарил нашу страну за то, что спасатели прибыли довольно быстро. Теперь они отправятся убирать мусор и ликвидировать последствия "большой воды" в Верхней Савинской долине.

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В Словению прибыли украинские спасатели

Премьер-министр Словении поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского, который лично отдал приказ о развертывании помощи, несмотря на то, что в стране уже почти полтора года идет война. Кроме этого, глава словенского правительства лично прибыл на площадку автомагистрали Тепане, чтобы встретить команду работников ГСЧС.

Украина направила свое лучшее подразделение, которое полностью самодостаточно и имеет все необходимые модули. Поэтому я уверен, что оно сможет помочь в самых сложных местах,

– подчеркнул он.

Также известно, что команда ГСЧС Украины из 51 члена предоставит 5 экскаваторов и 14 других транспортных средств для расчистки завалов и ликвидации последствий наводнений. В частности, эти люди ликвидировали последствия взрыва Каховской ГЭС.

"Эта же команда помогала, среди прочего, бороться с наводнением после разрушения дамбы в Новой Каховке на Юге Украины в июне этого года. И теперь они поделятся с нами своим опытом и знаниями", – говорится в сообщении.

Премьер Словении встретил украинских спасателей / Фото правительства Словении

В свою очередь, Словения предложила помощь Украине в разминировании наших территорий. Посол Украины Андрей Таран сказал, что помощь между нашими странами взаимна.

Как только мы получили информацию, что произошло в вашей стране, министр иностранных дел доложил президенту, одобрившему решение о предоставлении помощи Словении,

– рассказал он.

В заключение он заверил, что Украина ценит ту помощь, которую оказала нам Словения. В частности, гуманитарную, материальную и военную поддержку.

Ранее в ГСЧС рассказывали об отправке спасателей

Глава ГСЧС Сергей Крук отметил, что более 50 специалистов ГСЧС и 19 единиц техники из Ужгорода отправились в Словению, чтобы помочь нашим друзьям преодолеть последствия наводнения. По его словам, для спасателей Украины нет чужой беды, когда говорится о спасении людей.

Крук показал отправление спасателей из Украины в Словению / Видео с фейсбука Сергея Крука

Высказался по поводу отправления украинских спасателей и европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич. Он поблагодарил украинских спасателей, которые помогут коллегам из Словении преодолеть последствия наводнений.

Что известно о наводнениях в Словении