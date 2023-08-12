Очільник уряду Словенії особисто подякував нашій країні за те, що рятувальники прибули досить швидко. Тепер вони відправляться прибирати сміття та ліквідовувати наслідки "великої води" у Верхній Савинській долині.

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У Словенію прибули українські рятувальники

Прем’єр-міністр Словенії подякував українському лідеру Володимиру Зеленському, який особисто віддав наказ про розгортання допомоги, попри те, що в країні вже майже півтора року точиться війна. Крім цього, очільник словенського уряду особисто прибув на відпочинковий майданчик автомагістралі Тепанє, щоб зустріти команду працівників ДСНС.

Україна направила свій найкращий підрозділ, який є повністю самодостатнім і має всі необхідні модулі. Тому я впевнений, що він зможе допомогти в найскладніших місцях,

– підкреслив він.

Також відомо, що команда ДСНС України з 51 члена надасть 5 екскаваторів і 14 інших транспортних засобів для розчищення завалів і ліквідації наслідків повеней. Зокрема, ці люди ліквідовували наслідки підриву Каховської ГЕС.

"Ця ж команда допомагала, серед іншого, боротися з повінню після руйнування дамби в Новій Каховці на Півдні України в червні цього року. І тепер вони поділяться з нами своїм досвідом і знаннями", – мовиться у повідомленні.

Прем'єр Словенії зустрів українських рятувальників / Фото уряду Словенії

Своєю чергою Словенія запропонувала допомогу Україні у розмінуванні наших територій. Посол України Андрій Таран сказав, що допомога між нашими країнами є взаємною.

Як тільки ми отримали інформацію про те, що сталося у вашій країні, міністр закордонних справ доповів президенту, який схвалив рішення про надання допомоги Словенії,

– розповів він.

Наостанок він запевнив, що Україна цінує ту допомогу, яку надала нам Словенія. Зокрема, гуманітарну, матеріальну та військову підтримку.

Раніше у ДСНС розповідали про відправлення рятувальників

Голова ДСНС Сергій Крук зазначив, що понад 50 фахівців ДСНС та 19 одиниць техніки з Ужгорода вирушили до Словенії, щоб допомогти нашим друзям подолати наслідки повені. За його словами, для рятувальників України немає чужої біди, коли мовиться про порятунок людей.

Крук показав відправлення рятувальників з України у Словенію / Відео з фейсбуку Сергія Крука

Висловився щодо відправлення українських рятувальників і європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич. Він подякував українським рятувальникам, які допоможуть колегам зі Словенії подолати наслідки повеней.

Що відомо про повені у Словенії