Марія Майєр і Людвіг Гіш оселилися в столиці Словенії, Любляні, у 2017 році з двома маленькими дітьми. Подружжя, яке 6 років шпигувало на користь Росії, заарештували.

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Чим займались шпигуни у повсякденному житті

Видання поспілкувалося з людьми, які особисто знали шпигунів. Усі, як правило, зазначали, що "новоприбулі з Латинської Америки були доброзичливими, але не владними, були допитливими, але не настирливими".

Після переїзду у Словенію Майєр відкрила художню онлайн-галерею, а Гіш керував IT-стартапом. Вони розповіли друзям, що страх перед вуличною злочинністю в Аргентині змусив їх переїхати до Європи. Відтак, спокійна гірська Словенія нібито змінила їхнє життя на краще.

Марія Майєр часто подорожувала, щоб рекламувати свою галерею / Фото The Guardian

Сусіди розповідали, що сім'я, яка жила у будинку № 35, була звичайною та спокійною. Тому для усіх знайомих стало шоком, коли на початку грудня Майєр і Гіш стали мішенями однієї з найбільш секретних розвідувальних операцій у Словенії.

Правоохоронці ввірвалися в будинок, заарештували подружжя та передали їхніх двох дітей у соціальні служби. Поліція також провела обшук в офісі, який належить подружжю. Серед знахідок була величезна сума готівки, на підрахунок якої знадобилося декілька годин.

Подружжя виявилось "нелегальними" агентами

Наприкінці січня словенські ЗМІ повідомили про арешти Майєр та Гіша, пов'язуючи їх з російською розвідкою. Джерела The Guardian повідомили, що насправді "Марія" і "Людвіг" були елітними російськими шпигунами, відомими як "нелегали". Їх заарештували після того, як Словенія отримала повідомлення від іноземної розвідки.

Після розголосу ситуації міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон повідомила, що заарештована пара насправді є громадянами Росії, а не аргентинцями, як вони розповідали раніше.

На відміну від "легальних" агентів російської розвідки, "нелегали" діють без будь-яких видимих ​​зв'язків з Москвою. Їх роками навчають видавати себе за іноземців, а потім відправляють за кордон для збору розвідданих. У багатьох є діти, які можуть навіть не знати, що їхні батьки насправді росіяни.

Підозрювані є членами іноземної розвідки, які використовували незаконно отримані іноземні документи, що посвідчують особу, щоб жити та працювати в Словенії під фальшивими іменами та таємно збирати інформацію,

– сказав речник поліції Драго Менегалія.

Анонімні джерела видання повідомили, що Майєр і Гіш працювали на російську службу зовнішньої розвідки.

Чому російські агенти оселились в Словенії

За неофіційною інформацією, після арешту пари Москва визнала, що подружжя було офіцерами розвідки. Наразі між Москвою та західними країнами ведуться кулуарні переговори про обмін російських шпигунів на людей, які зараз перебувають у в'язниці в Росії.

Будинок у Любляні, де жила сім'я шпигунів / Фото The Guardian

Словенія, яка розташована в межах Шенгенської зони вільного пересування, була ідеальним місцем для подружжя, аби вільно подорожувати більшою частиною Європи без перевірок на кордоні.

Цікаво, що подружжя розмовляло вдома іспанською мовою, також у розмові використовували англійську. На питання, чому шпигуни не розмовляли словенською, вони відповідали, що ця мова занадто складна для них. Ймовірніше за все, російський акцент може бути більш помітним в слов'янській мові.

Велика схованка готівки, знайдена під час обшуку в офісі, може свідчити про те, що обов'язки пари передбачали виплати російським неофіційним агентам чи інформаторам. Москва іноді використовує "нелегалів" для такого роду завдань, тому що офіцери розвідки, які працюють у посольствах, можуть піддаватися звичайному стеженню, а отже ризикують бути викритими.

Роботу під прикриттям шпигуни використовували для подорожей

Сторінки Майєр у соціальних мережах свідчать про те, що вона часто подорожувала, щоб "рекламувати свою галерею". Хоча, ймовірніше за все, жінка користувалась своєю роботою художниці, аби подорожувати країнами Європи та збирати розвіддані.

Водночас відомо, що її чоловік Людвіг Гіш використовував аргентинський паспорт, у якому стверджувалося, що він народився в Намібії в 1984 році. Він керував компанією DSM&IT, яка пропонувала програмне забезпечення для впорядкування скриньок електронної пошти людей, блокування вірусів, програмного забезпечення та спаму.

Паспорт Людвіга Гіша / Фото The Guardian

Діяльність компанії в Інтернеті була підозріло неефективною. Профіль компанії у твіттері має лише трьох підписників, один із яких Гіш, а інший – його дружина. Друг сім'ї, який завантажив пробну версію програмного забезпечення, розповів, що був вражений неефективністю продукту. Програма, яку розробив Гіш, на 5 років відставала від сучасних технологій у Європі.

Шпигуни перебувають під вартою

Глава МЗС країни Файон заявила, що влада продовжила початковий термін затримання заарештованої пари. Крім того, міністерка викликала посла Росії в Словенії для обговорення справи.

Файон повідомила, що перебуваючи під вартою, подружжя майже не розмовляло.

"Вони сприйняли це звичайно. Видно, що вони профі. Але вони не розмовляють", – сказала посадовиця.

Ба більше, джерело видання заявило, що у Словенії тепер розуміють, наскільки ці люди важливі для Росії.