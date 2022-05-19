В "Слуге народа" объяснили, почему Зеленский хочет продлить военное положение сразу до конца лета

Нардеп от партии "Слуга народа" Федор Вениславский объяснил, почему президент Владимир Зеленский предлагает продлить режим военного положения на 3 месяца. В частности, потому, что нет гарантий, что в течение месяца удастся освободить территорию Украины.

По словам Федора Вениславского, контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Об этом нардеп говорил в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.

Напомним Военное положение в Украине хотят продлить еще на 90 дней.

Причины такого решения

Федор Вениславский отметил, что с начала полномасштабного вторжения военное положение продлевали дважды.

Депутат объяснил, что российские оккупанты сейчас сосредоточились на возведении укреплений и фортификационных сооружений на временно занятых ими территориях. Поэтому контрнаступление гораздо сложнее задача, чем оборона. Поэтому Вениславский подчеркнул, что нужно отдавать себе отчет в том, что месяца на эти мероприятия может просто не хватить.

Однако есть и юридическая сторона такого решения. Она связана с тем, что после продления действия военного положения Украина должна информировать ООН об ограничениях прав и свобод людей, предусмотренных в этих условиях. То есть, украинским представителям приходится информировать ООН ежемесячно.

Мы дважды продлевали этот режим и каждый раз наши дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на 3 месяца. Если до этого удастся освободить Украину, то мы просто отменим военное положение,

– объяснил Вениславский.

Военное положение в Украине: главное

23 февраля 2022 года Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на территории Украины из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. Однако страна-агрессор начала наступление уже на следующую ночь.

Из-за вторжения России утром 24 февраля по всей территории Украины было введено военное положение на 30 дней.

В марте и апреле Верховная Рада уже голосовала за продление военного положения. Каждый раз его продлевали так же на 30 дней.

Однако теперь президент Владимир Зеленский предлагает продлить действие военного положения не до 25 июня, а до 25 августа, то есть на 90 дней.

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