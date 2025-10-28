По информации УНИАН, об этом сообщают местные издания, передает 24 Канал.

"Аудиторы изучают десятки тендеров и договоров, заключенных в последние годы. В центре этой истории – руководитель службы Николай Довгошия и фирма его родственников "Спец-Буд Стандарт". Упомянутое общество получило около 200 миллионов гривен именно от возглавляемой Довгошией Службы восстановления", – говорится в материале.

По данным издания, компания "Спец-Буд Стандарт" была создана в 2018 году. Владельцами фирмы, согласно информации YouControl, сначала были Григорий Довгошия (отец Николая Довгошии) и Петр Земба (муж двоюродной сестры чиновника). После журналистских расследований отца убрали из реестра, а директором стал Андрей Лесик - друг детства Николая Довгошии.

Также после очередного журналистского расследования Николай Довгошия пробовал изменить название компании (изменив тире на дефис) и адрес юридической регистрации, чтобы запутать журналистов. Однако код ЕГРПО остался тем же,

Согласно информации Prozorro, с 2020 года Служба автомобильных дорог Тернопольской области, которую возглавляет Довгошия, подписала со "Спец-Буд Стандарт" договоров на 195 миллионов гривен.

К моменту назначения Довгошии эта фирма имела годовой оборот менее 1 миллиона гривен и не занималась дорожными работами. В материале напоминают, что Николай Довгошия ранее был следователем по делу против ООО "Техно-Буд-Центр".

"Поэтому неудивительно, что "Техно-Буд-Центр", учитывая налаженные теплые отношения, подписал договоров на сумму около 100 миллионов гривен с компанией отца Довгошии "Спец-Буд Стандарт". Предметом договора был капитальный и текущий ремонт мостов на автомобильных дорогах, которые восстанавливала компания ТБЦ. Однако указанные мосты фирмой Довгошии практически не ремонтировались. А их ремонт по факту проводили подрядные организации, которые занимались содержанием автомобильных дорог", – говорится в статье.

После конфликта с руководством "Техно-Буд-Центра" Довгошия якобы решил самостоятельно зайти на рынок дорожного строительства. В результате был создан консорциум "Глобал Роадс Групп", в который вошли "Юнионтрансбилдинг", "Глобал Билд Инжиниринг" и "Спец-Буд Стандарт".

"Консорциум создан с целью участия в крупных тендерах и устранения "Техно-Буд-Центр" с рынка. Консорциум – еще та солянка: участник "Юнионтрансбилдинг" – компания из Донецкой области, "Глобал Билд Инжиниринг" – компания, которая строила мост в селе Дарахов, который обваливался несколько раз после ремонта, однако Служба автомобильных дорог в лице Довгошии не выставила никаких штрафных санкций. Участие "Глобал Билд Инжиниринг" в консорциуме – это скорее всего "услуга за услугу". Основным участником консорциума является компания отца Довгошии "Спец-Буд Стандарт", которая имеет наибольшую долю, то есть является фактическим бенефициаром объединения", – добавляет издание.

После создания консорциума Служба автомобильных дорог Тернопольщины объявила тендеры на эксплуатационное содержание дорог. По словам авторов публикации, условия были прописаны так, чтобы победу одержал именно "Глобал Роадс Групп".

В ситуацию, как сообщается, пытался вмешаться председатель Укравтодора Сергей Сухомлин, который публично обратил внимание на возможные коррупционные схемы в регионе. Несмотря на это, договор между Службой автомобильных дорог и консорциумом был подписан на сумму 294 миллиона гривен, резюмирует издание.