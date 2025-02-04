Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находятся на исторически низком уровне и заполненность приближается к 10%, что является очень рискованным, считает бывший директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, информирует 24 Канал.

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По его словам, в информационном пространстве фигурирует информация о том, что в хранилищах сейчас есть 8,1 млрд куб. м и они наполнены на 27%, но эта разница объясняется тем, что здесь в запасы зачисляют 4,513 млрд куб. м буферного газа, который невозможно отобрать из ПХГ без нарушения условий эксплуатации хранилищ.

В НАК "Нафтогаз Украины" не отвергают и не опровергают информацию Макогона, но отмечают, что имеют достаточно запасов газа для прохождения отопительного сезона. При этом не предоставляя никаких расчетов.

В то же время на фоне исторического снижения запасов в ПХГ, на Полтавщине заблокирована работа Представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" – одного из газодобывающих предприятий группы Smart Energy, которое может давать до 6,5 миллионов кубометров газа ежемесячно.

Остановлены скважины актива британского инвестора – публичной компании Enwell Energy, которые еще недавно ежесуточно давали: 210 тыс. м3 природного газа, 35 тонн конденсата, 25 тонн нефти, 19 тонн сжиженного газа. И это во время, когда ПХГ полупустые. Сколько от этого украинская экономика потеряет до конца года не сложно посчитать,
обратил внимание на проблему Председатель комитета недропользования Европейской Бизнес Ассоциации Дмитрий Кащук.

По его данным, если работу предприятия не разблокировать в ближайшее время, то будет потеряна наиболее продуктивная в настоящее время газовая скважина №119 Мехедовско-Голотовщинского месторождения из-за заводнения, а в недрах навсегда останутся около 390 миллионов кубометров газа.

По его данным, если работу предприятия не разблокировать в ближайшее время, то будет потеряна наиболее продуктивная в настоящее время газовая скважина №119 Мехедовско-Голотовщинского месторождения из-за заводнения, а в недрах навсегда останутся около 390 миллионов кубометров газа.

"Существует механизм, который позволяет восстановить эту добычу быстро без ущерба для государства и не нарушая санкции. Такой механизм был применен для предприятий Smart Energy на прифронтовой Харьковщине. К сожалению, это произошло только после 1,5 года простоя и значительных потерь для экономики. Поэтому очень надеемся на быстрое восстановление работы газодобывающих предприятий. Каждый кубометр газа в текущей ситуации важен", – отметили в компании.

Напомним, в ноябре прошлого года Государственная служба геологии и недр во второй раз аннулировала лицензии на добычу природного газа на Свиридовском и Мехедовско-Голотовщинском месторождениях в Полтавской области, а также Васищевском месторождении в Харьковской области. Ранее в Министерстве экономики и Службе безопасности Украины не ответили на вопрос зачем было останавливать добычу газа на трех месторождениях в Харьковской и Полтавской областях и почему не были учтены предыдущие корректирующие выводы СНБО, что и привело к остановке газодобычи.