Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) перебувають на історично низькому рівні й заповненість наближається до 10%, що є дуже ризикованим, вважає колишній директор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, інформує 24 Канал.

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За його словами, в інформаційному просторі фігурує інформація про те, що у сховищах зараз є 8,1 млрд куб. м й вони наповнені на 27%, але ця різниця пояснюється тим, що тут у запаси зараховують 4,513 млрд куб. м буферного газу, який неможливо відібрати з ПСГ без порушення умов експлуатації сховищ.

В НАК "Нафтогаз України" не відкидають й не спростовують інформацію Макогона, але зазначають, що мають достатньо запасів газу для проходження опалювального сезону. При цьому не надаючи жодних розрахунків.

Водночас на тлі історичного зниження запасів у ПСГ, на Полтавщині заблокована робота Представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" – одного з газовидобувних підприємств групи Smart Energy, яке може давати до 6,5 мільйонів кубометрів газу щомісячно.

Зупинені свердловини активу британського інвестора – публічної компанії Enwell Energy, які ще нещодавно щодобово давали: 210 тис. м3 природного газу, 35 тонн конденсату, 25 тонн нафти, 19 тонн зрідженого газу. І це в час коли ПСГ напівпорожні. Скільки від цього українська економіка втратить до кінця року не складно порахувати,

– звернув увагу на проблему Голова комітету надрокористування Європейської Бізнес Асоціації Дмитро Кащук.

За його даними, якщо роботу підприємства не розблокувати найближчим часом, то буде втрачена найбільш продуктивна на цей час газова свердловина №119 Мехедівсько-Голотовщинського родовища через заводнення, а у надрах назавжди залишаться близько 390 мільйонів кубометрів газу.

За його даними, якщо роботу підприємства не розблокувати найближчим часом, то буде втрачена найбільш продуктивна на цей час газова свердловина №119 Мехедівсько-Голотовщинського родовища через заводнення, а у надрах назавжди залишаться близько 390 мільйонів кубометрів газу.

"Існує механізм, який дозволяє відновити цей видобуток швидко без шкоди для держави та не порушуючи санкції. Такий механізм був застосований для підприємств Smart Energy на прифронтовій Харківщині. На жаль, це відбулось лише після 1,5 року простою та значних втрат для економіки. Тому дуже сподіваємося на швидке відновлення роботи газовидобувних підприємств. Кожен кубометр газу в поточній ситуації важливий", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Державна служба геології та надр вдруге анулювала ліцензії на видобуток природного газу на Свиридівському та Мехедiвсько-Голотовщинському родовищах у Полтавській області, а також Васищівському родовищі у Харківській області. Раніше у Міністерстві економіки та Службі безпеки України не відповіли на запитання навіщо було зупиняти видобування газу на трьох родовищах у Харківській та Полтавській областях і чому не були враховані попередні коригувальні висновки РНБО, що й призвело до зупинки газовидобутку.