В Смеле в прямом эфире произошел конфликт между блогером и военным ТЦК

В соцсети появилось видео конфликта между блогером и сотрудником военкомата. В Черкасском областном ТЦК отреагировали на инцидент.

Днем 4 октября в Смеле блогерша вела прямой эфир на своей странице в Фейсбук. Она подошла к мужчине в военной форме, который сидел возле кафе. Женщина назвала его "начальником ТЦК" и спросила, почему тот находится не на рабочем месте. Тогда сотрудник военкомата выбил у блогера из рук телефон и впоследствии еще раз пытался вырвать из рук гаджет. Полиция взялась расследовать инцидент.

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Что сказали в областном ТЦК

Сегодня, вечером, появилось объяснение ситуации от Черкасского областного ТЦК. Там отметили, что блогер спекулировала тем, что якобы начальник Черкасского районного территориального центра комплектования не на рабочем месте.



На самом деле на видео был офицер вышеупомянутого подразделения. Военнослужащий не находился при исполнении служебных обязанностей, поскольку находится на лечении с 30 сентября 2024 года.

Как сообщает черкасское издание "Обо всем", военный с видео до работы в ТЦК участвовал в боях на фронте.

Конфликт между блогером и военным: смотрите видео

К слову, в начале сентября в Смеле местный криминальный авторитет избил военного Анатолия Гончаренко после его публикации в фейсбуке об аварийной ситуации с автомобилем с иностранными номерами.