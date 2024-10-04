Вдень 4 жовтня у Смілі блогерка вела прямий ефір на своїй сторінці у фейсбуці. Вона підійшла до чоловіка у військовій формі, який сидів біля кав'ярні. Жінка назвала його "начальником ТЦК" і запитала, чому той перебуває не на робочому місці. Тоді співробітник військкомату вибив у блогерки з рук телефон і згодом ще раз намагався вирвати з рук ґаджет. Поліція взялася розслідувати інцидент.

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Що сказали в обласному ТЦК

Сьогодні, увечері, з'явилося пояснення ситуації від Черкаського обласного ТЦК. Там наголосили, що блогерка спекулювала тим, що нібито начальник Черкаського районного територіального центру комплектування не на робочому місці.



Насправді на відео був офіцер вищезгаданого підрозділу. Військовослужбовець не перебував при виконанні службових обов’язків, оскільки є на лікуванні з 30 вересня 2024 року.

Як повідомляє черкаське видання "Про все", військовий з відео до роботи в ТЦК брав участь у боях на фронті.

Конфлікт між блогеркою та військовим: дивіться відео

До слова, на початку вересня у Смілі місцевий кримінальний авторитет побив військового Анатолія Гончаренка після його публікації у фейсбуці про аварійну ситуацію з автівкою з іноземними номерами.