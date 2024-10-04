На відео, опублікованому 3 жовтня, чутно, що медик нечітко вимовляє слова. Як з'ясувалося, чоловік не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він має особливості мовлення через інвалідність, яку отримав внаслідок інсульту та ДТП.

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В ОВА відреагували на скандал довкола "медика напідпитку"

Вже не вперше фельдшер Юрій Луньов опиняється у ганебній ситуації через те, що люди, до яких він прибуває на допомогу, не бажають розібратися. Так, у липні чоловіка забрали до відділку поліції, де він пройшов експертизу, яка показала негативний результат на алкоголь. У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області заступилися за свого працівника. Там опублікували відео, на якому сам Юрій Луньов пояснює, що залишилося "за лаштунками" змонтованого клієнтом відео.

Пояснення від Юрія Луньова: дивіться відео

Дуже прикро, що медик з більш ніж 30-річним досвідом на швидкій, професіонал, відповідальний та висококваліфікований спеціаліст вимушений переживати такі ганебні ситуації через чиєсь небажання вислухати та розібратися. І ще більш прикро, що людина має тепер виправдовуватися, показувати свої медичні записи, доводити, що не вживає алкоголь,

– йдеться у повідомленні Центру.

Інцидент набув розголосу. На нього відреагував голова ОВА Олег Кіпер. Він вимагає від усіх горе-блогерів та телеграм-каналів видалити відео безпідставного і ганебного цькування Юрія Луньова та вибачитися перед фельдшером.

Поки "диванні експерти" займаються ганебним цькуванням, Юрій Анатолійович продовжує щодня рятувати життя, попри всі труднощі та свій діагноз. Людина, яка має за плечима 30 років роботи, заслуговує на повагу!,

– наголосив Кіпер.

До слова, у Вінницькій області затримали фельдшера, який шпигував за військовими ЗСУ для коригування ракетних ударів по їхніх позиціях. Зрадник відстежував переміщення підрозділів ЗСУ на автошляхах Вінницької та Черкаської областей.