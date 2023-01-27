Три возможных варианта нового наступления россиян: в The Guardian показали карту

Военные эксперты уже неоднократно заявляли, что и Россия, и Украина готовятся к контрнаступлению весной. Говорят, что "большая битва уже приближается".

Британская разведка недавно сообщала, что война зашла в тупик. Следовательно, можно сделать выводы, что рано или поздно одна из сторон все же сделает первый шаг, чтобы изменить ситуацию на фронте.

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Вскоре начнется самый интенсивный этап войны

Пока оккупанты постоянно наращивают свои силы, Владимир Путин переводит экономику на военную основу, чтобы производить новые танки и ракеты. Начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов получил руководство по военным действиям россиян в Украине. Аналитики рассматривают этот шаг как предвестие великого наступления.

Вот-вот начнется третья фаза – битва за решающее преимущество на поле боя. Мир не видел ничего подобного со времен ирано-иракской войны 1980-х годов,

– говорится в сообщении.

Журналисты The Guardian проанализировали ход войны и назвали направления, на которых Россия может начать наступление

Насколько вероятно наступление на Востоке

Луганский и Донецкий фронты – арена наиболее интенсивных боевых действий за последние несколько месяцев. Восточное направление является, пожалуй, наиболее вероятным для больших наступательных действий с обеих сторон весной.

Что может произойти на Востоке / Фото The Guardian

Путин начал эту войну, чтобы "защитить русскоязычное население" именно в этих областях. И тот факт, что с 2014 года ему еще не удалось полностью оккупировать ни одну из них, вызывает смущение в российских политических кругах.

Москва уже и так пожертвовала тысячами людей, чтобы претендовать на боевые успехи в Соледаре и Бахмуте. Поэтому аналитики утверждают, что новое наступление на Востоке является наиболее вероятным.

Кстати, это может иметь смысл для Украины в военном плане. Специалисты отмечают, что слабым местом в российской обороне может быть Луганск. Именно вблизи Кременной украинцы делают значительные успехи в борьбе с оккупантами.

Ситуация на Юге решит войну

Окончательный ход войны определят боевые действия на юге Украины. Украинским военным придется приложить немало усилий, чтобы освободить оккупированные территории Запорожской, Херсонской областей и, конечно, Крыма.

Как будет происходить наступление на Юге / Фото The Guardian

На южном направлении рассматривается два пути контратаки: водный штурм через Днепр или бронетехнический штурм сухопутным путем из Гуляйполя в сторону Мелитополя.

По данным СМИ, Украина приступила к подготовке отдельных подразделений водного спецназа. При этом США был предоставлен речной патрульный корабль в своем последнем пакете военной поддержки. Его можно использовать в рейдах через Днепр.

Будут ли русские наступать с Севера

Часть недавно мобилизованных русских войск проходит подготовку в Беларуси. Однако большинство военных аналитиков утверждают, что новое большое наступление с Севера маловероятно, ввиду фиаско в феврале 2022 года.

Наращивание техники и личного состава в Беларуси является лишь провокацией, чтобы привлечь украинских военных с Юга и Востока. Пока нет признаков того, что российские войска в Беларуси организуются в наступательные группы.

Военные эксперты отмечают, что Александр Лукашенко, хоть и объявил о совместных учениях и угрожал Украине, столкнется с огромным сопротивлением среди населения и армии, если решится вступить в войну.

Какая самая большая угроза для Украины

По словам аналитиков, наступление россиян и контрнаступление ВСУ в течение ближайших месяцев могут стать решающими. Успех или неудача Украины должны показать, кто из союзников действительно готов поддерживать.

Важнейшим стратегическим преимуществом Москвы является ее огромные запасы живой силы. Руководство России может позволить себе бросить в бой огромное количество людей и понести огромные потери без социальных последствий. Так что, по словам экспертов, это самая большая угроза для Украины в долгой войне.