В СМИ разгоняют фейк, что делегация из Китая покинула зал во время выступления Зеленского

Интернет-СМИ начали распространять фейк, что касается выступления Зеленского. Речь идет о том, что китайская делегация во время речи украинского президента покинула зал.

Фейк о китайской делегации опроверг Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Известно, что сначала его распространила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос в твиттере.

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Китайская делегация не покидала зал

Никто не покидал зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue,

– говорится в сообщении.

Об этом SPRAVDI сообщил один из участников саммита. По его словам, никто из зала не уходил. "Я был на конференции. Никто не выходил из зала", – передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Впоследствии росСМИ сообщили, что Оливии Энос в твиттере удалили. Известно, что за выступлением Зеленского представители делегаций наблюдали в зале. А сам президент говорил онлайн.

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Российские пропагандисты начали распространять ложь о том, что украинские защитники вроде бы заблокированы в Северодонецком "Азоте". Там их якобы находятся 300 – 400 человек. Также рассказывается о том, что в здании есть мирные жители. Их, по словам выдумщика, насчитывается около 400. Глава Луганской ОВА заявил, что блокировка "Азота" – тотальная ложь. Очевидно, таким образом, Россия хочет скрыть свои поражения.

В российских СМИ появилась информация, что Россия якобы готова была остановить так называемую "спецоперацию" в марте во время переговоров Кулебы и Лаврова. Пропагандисты цинично солгали, сказав, что тогда Украина предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Пропагандисты придумали информацию о том, что Путин, развязавший кровавую войну, якобы готов был пойти на этот шаг. Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что это ложь.

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