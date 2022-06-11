Фейк про китайську делегацію спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Відомо, що спочатку його поширила старший політичний аналітик Центру азійських досліджень Олівія Енос у твіттері.

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Китайська делегація не покидала зал

Ніхто не покидав зал під час виступу президента України Володимира Зеленського на азійському саміті з безпеки Shangri La Dialogue,

– мовиться в повідомленні.

Про це SPRAVDI повідомив один із учасників саміту. За його словами, ніхто із залу не виходив. "Я був на конференції. Ніхто не виходив з залу", – передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Згодом росЗМІ повідомили, що Олівії Енос у твіттері видалили. Відомо, що за виступом Зеленського представники делегацій спостерігали у спільній залі. А сам президент говорив онлайн.

Фейки про війну в Україні: останні новини

Російські пропагандисти почали поширювати брехню про те, що українські захисники начебто заблоковані в Сєвєродонецькому "Азоті". Там їх буцімто перебуває аж 300 – 400 осіб. Також розповідається про те, що в будівлі є мирні жителі. Їх, за словами вигадника, налічується близько 400. Голова Луганської ОВА заявив, що блокування "Азоту" – тотальна брехня. Очевидно, таким чином Росія хоче приховати свої поразки.

У російських ЗМІ з'явилася інформація, що Росія начебто була готова зупинити так звану "спецоперацію" у березні під час переговорів Кулеби та Лаврова. Пропагандисти цинічно збрехали, сказавши, що тоді Україна запропонувала нейтральний статус та гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму. Пропагандисти вигадали інформацію про те, що Путін, який розв'язав криваву війну, начебто був готовий піти на цей крок. Речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що це брехня.

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