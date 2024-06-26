О последствиях атаки по состоянию на утро 26 июня рассказали губернатор Смоленской области Василий Анохин, а также успели отчитались в российском минобороны.

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В России традиционно убеждают, что "воздушное нападение удалось отбить", а вот в атаке, конечно что, обвиняют Украину.

Сколько дронов атаковали Смоленскую область

В отчете минобороны страны-агрессора заявили о якобы уничтожении средствами ПВО 2 беспилотников самолетного типа над территорией Смоленской области.

В свою очередь губернатор региона сообщил, что атака двух дронов произошла в 04:00 по местному времени. Он также уточнил локацию удара.

"Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе", – сообщил чиновник.

Регион не впервые переживает "налет" дронов

Россиянин тоже заверил, что беспилотники были "подавлены" силами ПВО. При этом пишет, что "на местах работают оперативные службы", но "жертв и разрушений нет".

Интересно, что предыдущая атака на Смоленскую область состоялась не так давно, только 23 июня ночью. Тогда губернатор жаловался о налете БПЛА над Смоленском и Ярцевым.