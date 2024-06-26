Про наслідки атаки станом на ранок 26 червня розповіли губернатор Смоленської області Василь Анохін, а також встигли прозвітували у російському міноборони.

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В Росії традиційно переконують, що "повітряний напада вдалось відбити", а ось в атаці, звісно що, звинувачують Україну.

Скільки дронів атакували Смоленську область

У звіті міноборони країни-агресора заявили про нібито знищення засобами ППО 2 безпілотників літакового типу над територією Смоленської області.

Своєю чергою губернатор регіону повідомив, що атака двох дронів сталась о 04:00 за місцевим часом. Він також уточнив локацію удару.

"Противник намагався атакувати військові об'єкти, розташовані у В'яземському районі", – повідомив чиновник.

Регіон не вперше переживає "наліт" дронів

Росіянин теж запевнив, що безпілотники були "придушені" силами ППО. При цьому пише, що "на місцях працюють оперативні служби", але "жертв та руйнувань немає".

Цікаво, що попередня атака на Смоленську область відбулась не так давно, лише 23 червня вночі. Тоді губернатор бідкався про наліт БПЛА над Смоленськом та Ярцевим.