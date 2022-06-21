В СНБО предупредили о возможных дополнительных провокациях России в ближайшие дни

Совет национальной безопасности Украины предупредил о возможных провокациях России в ближайшее время, а потому призывал жителей соблюдать правила безопасности.

Провокации возможны в День памяти жертв войны

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) подчеркнули, что провокации россияне могут устроить во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв войны.

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Ежегодно, 22 июня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв немецко-советской войны, унесшей жизни каждого пятого украинца.

В этот день в разных регионах Украины проходят мероприятия с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны. В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск России с возможными ракетными обстрелами,

– отметили в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации предостерегли:

воздерживайтесь от нахождения в местах массового скопления населения;

в случае объявления воздушной тревоги немедленно следуйте к ближайшему бомбоубежищу или укрытию;

в помещениях помните о правиле 2 стен и 2 выходов.

К слову, советник Офиса Президента Алексей Арестович предупредил о вероятных ракетных обстрелах Киева в ближайшие дни, поэтому он тоже настойчиво призвал граждан переходить в укрытие во время сигналов воздушной тревоги.

Это связано с тем, что в Кремле анонсировали атаки на территории Украины после уничтожения нефтяных башен в Черном море.

Угроза ракетных обстрелов, к сожалению, есть всегда

Угрозы от оккупантов бить по "центрам принятия решений" раздаются не впервые. В частности, недавно президент страны-агрессора Владимир Путин заговорил о неких "красных линиях", которые он хочет оставить при себе, и "ответных действиях" со стороны захватнической армии.

Кроме того, в Кремле заявляли, что будут наносить новые удары по территории Украины, если Запад и дальше будет поставлять ВСУ вооружение.

В то же время, с 24 февраля россияне обстреливают Украину непрерывно. "Прилеты" уже были чуть ли не в каждой области.

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