На одном из местных пляжей Сочи к берегу выбросило огромную морскую мину, похожую на гигантского ежа.

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Россияне таскались с морской миной

Не долго думая, несколько отдыхающих начали вытаскивать ее из воды. Остальные россияне молча наблюдали за их действиями.

Вытащив мину на берег, туристы потянули ее по пляжу. Кроме того, они постукивали по ней камнями.

Бессмысленное поведение отдыхающих не осталась незамеченной и попала в сеть.

Как жители страны-агрессора реагировали на морскую мину: смотрите видео

К слову, в российском Иркутске во время фестиваля "Счастье чистой воды" прорвало канализацию, что повлекло затопление города фекалиями.