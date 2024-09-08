На одному із місцевих пляжів Сочі до берега викинуло величезну морську міну, схожу на гігантського їжака.

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Росіяни тягалися із морською міною

Не довго думаючи, кілька відпочивальників почали витягувати її з води. Решта росіян мовчки спостерігала за їхнями діями.

Витягнувши міну на берег, туристи потягнули її пляжем. Окрім того, вони постукували по ній камінням.

Безглузда поведінка відпочивальників не лишилася непоміченою і потрапила до мережі.

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До слова, у російському Іркутську під час фестивалю "Щастя чистої води" прорвало каналізацію, що спричинило затоплення міста фекаліями.