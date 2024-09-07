Цей фестиваль присвячений єдиній річці, яка витікає з озера Байкал – Ангарі, яка має чисту воду. Однак після прориву каналізації усі нечистоти потекли в неї. Про це у соціальних мережах повідомляють місцеві жителі.
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Подробиці інциденту
Під час святкування "Щастя чистої води" в Іркутську прорвало каналізацію. Річка з нечистот затопила міську набережну та потрапила в Ангару, якою так пишаються містяни, називаючи її "унікально чистою".
На фото можна побачити, як блакитна вода Ангари стала брудно-коричневою.
Довідка. Ангара – річка в Східному Сибіру і єдина річка, яка випливає з озера Байкал. Протікає територією Іркутської області та Красноярського краю Росії.
Фекалії плавають в Ангарі: фото з місцевих каналів
Іркутські комунальники після інциденту перекрили аварійну ділянку. Тим часом природоохоронна прокуратура розпочала перевірку за фактом потрапляння в Ангару каналізаційних стоків.