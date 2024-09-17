На Киевщине драка возле ресторана переросла в нападение на полицейского: раздавались выстрелы

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области вблизи одного из ресторанов произошла крупная драка. В дело пришлось вмешаться полиции.

Сначала о конфликте сообщили местные телеграмм-каналы. Они написали, что инцидент произошел возле ЖК "София", также на месте происшествия слышали выстрелы. Полиция Киевской области уже рассказала подробности.

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Подробности масштабной драки возле ЖК "София"

Правоохранители рассказали, что вечером 17 сентября в селе Софиевская Борщаговка вблизи одного из ресторанов произошла драка с участием группы лиц. Соответствующий звонок поступил в Бучанское районное управление полиции.

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт, который перерос в драку. Более того, один из участников драки напал на полицейского, поэтому его напарнику пришлось осуществить предупредительные выстрелы в воздух.

В сети распространяют жуткие кадры происшествия. На них слышны выстрелы и крики женщины.

Драка в Софиевской Борщаговке: чувствительные кадры 18+

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции охраны, которые пытались прекратить правонарушение. Однако один из участников драки набросился на полицейского. Другой сотрудник применил оружие, осуществив несколько выстрелов в воздух,

– сообщили в полиции.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Конфликт был прекращен, на месте продолжают работать правоохранители,

– добавили полицейские.

Сейчас они устанавливают всех участников происшествия и решают, как ее квалифицировать.