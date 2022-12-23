В сопровождении истребителя F-15 и самолета НАТО: СМИ выяснили, как Зеленский добирался в США
Президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения совершил зарубежный визит. По пути в Вашингтон лидера Украины сопровождал самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15.
Соответствующие меры безопасности свидетельствуют о важности отношений между двумя странами, особенно на фоне войны Украины с Россией. Поездка Зеленского началась с польского города Перемышль, куда он сначала прибыл на поезд.
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Зеленскому предоставили охрану Секретной службы
В Перемышле украинская делегация пересела в ожидавшие их автомобили. Во время дороги в Вашингтон Зеленского сопровождала госпожа посол США Бриджит Бринк.
В аэропорту польского Жешува президент Украины сел в самолет ВВС США. Его сопровождали самолет-разведчик НАТО и американский истребитель.
Самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании. Перед тем, как войти в воздушное пространство Северного моря, разведывательный самолет НАТО проверил местность. Причина в том, что море в этом районе патрулируют российские подлодки.
Американский истребитель F-15, взлетевший с базы в Англии, сопровождал полет Зеленского на протяжении его пути. По прибытии в Вашингтоне Зеленскому была предоставлена охрана Секретной службы.
Мы прекрасно понимаем, что у России есть агенты в этой стране, и она может попытаться что-то сделать. Мы знаем, что поставлено на карту,
– сказал один из высокопоставленных американских чиновников, знакомый с подготовкой визита.