В США говорят, что их разведка не передавала Украине данные с координатами "Москвы"

Соединенные Штаты предоставляют Украине данные разведки, чтобы эффективно противостоять российским захватчикам. Но в США призывают не переоценивать этот процесс.

Соединенные Штаты официально подтвердили, что они делятся разведданными с Украиной. Случилось это после того, как в некоторых американских СМИ вышло несколько материалов, в которых указывалось, что именно благодаря данным американской разведки, украинцы сумели ликвидировать около десяти российских генералов. А также нанести ракетный удар по крейсеру "Москва". И что это вроде бы произошло именно после того, как США подтвердили эту цель.

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"Соединенные Штаты предоставляют данные разведки с поля боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну", – заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

Но он подчеркнул, что не следует преувеличивать роль этих данных в контексте уничтожения российских генералов или крейсера "Москва".

"Мы не предоставляем разведданных о расположении высших военных руководителей на поле боя и не участвуем в решениях по нацелению украинских военных", – заявил Джон Кирби.

По его словам, украинцы сами принимают решение о нанесении ударов, основываясь на тех данных, которые у них есть. Пресс-секретарь Пентагона заверил, что у украинцев в этой войне намного больше информации, чем у американцев. Ведь не только США предоставляют Украине данные своей разведки по войне с Россией. Кроме того, украинцы тоже могут собирать данные прямо с поля боя.

По словам Джона Кибри, американцы только предоставляют "полезные и своевременные данные разведки", а уже украинская сторона самостоятельно принимает решение, как ею воспользоваться, чтобы защититься от российской агрессии.

Данные американской разведки для украинских защитников

Американские СМИ неоднократно писали о том, что Соединенные Штаты передают большое количество информации украинским военным, благодаря чему нашей стране удается эффективно противостоять захватчикам.

Едва ли не первый такой материал касался того, что украинцы получают информацию о планировании ракетных ударов по объектам инфраструктуры. Россияне думают, что там сохраняется вооружение. Но оказывается, что там нет ничего. Следовательно, даже если система противовоздушной обороны Украины не справляется с немалым залпом российских крылатых ракет, то их попадание не наносит значительных убытков обороноспособности Украины.

Но в начале мая сразу несколько американских СМИ, среди которых New York Times, The Washington Post и NBC News со ссылкой на собственные источники, среди американских военных сообщили, что украинцам удалось подбить крейсер "Москва" только после того, как цель подтвердили американские разведчики. США якобы подтвердили, что это крейсер "Москва" и предоставили точные координаты его пребывания. Хотя американцы и не знали, как эти данные будут использованы украинской стороной. И только после этого украинцы нанесли по нему удары с ракетного комплекса "Нептун". Случилось это 13 апреля. А 14 апреля корабль пошел ко дну.