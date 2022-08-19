В США настаивают на участии Зеленского в саммите G-20, если там будет путин
Источник:Bloomberg
В ноябре в Индонезии состоится саммит "Большой двадцатки". В США убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский должен посетить его, если там будет российский диктатор владимир путин.
В Белом доме уверены, что Владимир Зеленский должен посетить саммит в Индонезии. Особенно после заявлений тамошнего лидера Джоко Видодо о том, что владимир путин планирует туда приехать.
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Что говорят в Белом доме
В Совете нацбезопасности Белого дома говорится, что президент Джо Байден выступает за то, чтобы путина не приглашали на саммит – он не должен там быть.
Как президент Байден сам публично заявил, он не считает, что президент путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет свою войну против Украины,
– заявили в Белом доме.
В то же время в Вашингтоне убеждены – если уж путин прибудет на Бали, то там должен быть Владимир Зеленский. В частности, не исключают варианта дистанционного участия украинского президента.
Саммит G-20 в Индонезии: главное
15 – 16 ноября на индонезийском острове Бали состоится саммит лидеров "Большой двадцатки", на который приглашен и российский диктатор путин. Многие страны выступают против присутствия главы кремля на саммите и вообще россии в организации.
Однако в Офисе Президента не исключают, что Владимир Зеленский, также приглашенный на саммит, может лично посетить его. Но условием этого является личное присутствие путина. Однако в кремле сразу же открестились от вероятности встречи путина и Зеленского, заявив, что якобы "нет предпосылок для этого".
В то же время в россии долгое время не давали четкого ответа, приедет ли путин на Бали. Но наконец кремлевский диктатор принял приглашение Индонезии, о чем заявил президент страны Джоко Видодо.
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