Мы вас ценим, – украинские политики поздравили американцев с днем независимости

США 4 июля отмечают свою 246-ю годовщину независимости. Украинские политики поздравили западных партнеров с национальным праздником.

Американский народ приветствовал и политическое, и военное руководство нашего государства. Ведь США очень поддерживают Украину в войне против России. О том, как украинцы поздравляют американцев, читайте в материале 24 канала.

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Украинские политики поздравили американцев с днем независимости

Президент Владимир Зеленский обратился к своему коллеге Джо Байдену и всем гражданам США.

Желаю дружественному американскому народу мира и процветания. Я ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в отстаивании Украиной общих ценностей – Свободы, Демократии и Независимости,

– подчеркнул украинский лидер.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что США – надежные друзья и союзники украинцев. Он поблагодарил государство за мощную поддержку нашей страны. "Пусть свобода и демократия продолжают преуспевать", – подчеркнул политик.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил американцев от себя и украинской армии. Военный пожелал гражданам США крепкого здоровья, успеха во всех начинаниях и процветании. Он отметил, что очень ценит помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву, в столь тяжелое время.

Мы ценим вашу страну как стратегического партнера, разделяющего общие принципы – защиту невинных людей, суверенной территории, демократии – вот что действительно имеет значение,

– отметил Залужный.

Кстати, украинский военный оркестр поздравил американцев, исполнив гимн США.

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4 июля 1776 года Великобритания подписала право на независимость США. Государственный праздник отмечают каждый год, этот день является федеральным выходным.