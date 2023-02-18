Там на стенде Bel-Air Fine Art во время ярмарки VIP Preview была выставлена скульптура синего цвета "Собака из воздушного шара". Стоимость произведения всемирно известного художника Джеффа Кунса составила 42 тысячи долларов.

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Скульптура оказалась не воздушным шариком

Как сообщил художник и коллекционер искусства из Винвуда, а также фанат Кунса Стивен Гамсон, эта скульптура была настоящей звездой стенда. Однако она не простояла и одного дня на ярмарке. Именно Гамсон увидел, как пожилая женщина, коллекционер искусства, захотела проверить на подлинность произведение, а потому постучала по нему.

Однако собачка, похожая на настоящий резиновый шарик, не взлетела легко в воздух, а шлепнулась с постамента о пол и разлетелась сотнями ярких обломков. Громкий звук от падения произведения искусства шокировал всех находившихся рядом и привлек толпу.

Когда эта штука упала на землю, это походило на то, как автомобильная авария привлекает огромную толпу на шоссе,

– сказал Herald Стивен Гамсон.

Интересно, что посетители на стенде Bel-Air Fine Art сразу начали думать, могла ли разбитая скульптура быть частью спектакля. А арт-консультант Bel-Air Fine Art Бенедикт Калуш сказал, что "это походило на то, когда произведения искусства Бэнкси были измельчены".

Как предполагает Гамсон, женщина просто совершила ошибку, позволив своему любопытству одержать верх над собой. Более того, художественный советник в галерее поддержал эту теорию, и сказал, что это был просто несчастный случай.

Также Гамсон обратился к директору и предложил купить фарфоровые осколки на месте. "Я вижу в нем ценность, даже когда он сломан. Для меня это история. Это делает искусство еще более интересным", — сказал он.

К счастью горе-коллекционерки, на ярмарке искусства политика "сломаешь – купишь" не применялась. Сама скульптура была застрахована.

Что известно о скульптуре

Скульптура "Собака из воздушного шара" была создана два десятилетия назад. Сам Джефф Кунс создал серию щенков между 1994 и 2000 годами разных цветов, размеров и материалов.

38-сантиметровая разбитая скульптура была миниатюрной версией знаменитой почти 4-метровой скульптуры "Собаки из воздушного шара", изготовленной из зеркально отполированной нержавеющей стали и выставленной в Лос-Анджелесе.

Отметим, что это не первая разбитая работа Кунса. Так, в 2016 году другой фарфоровый Balloon Dog был разбит вдребезги.

Обидно, когда что-то подобное случается, но, знаете ли, это просто фарфоровая тарелка. Нам действительно повезло, когда ломаются только объекты, когда случаются небольшие случаи, потому что это можно заменить,

– прокомментировал Джефф Кунс.

Сам Джефф Кунс – американский художник, известный своими ссылками на поп-культуру и изображениями повседневных предметов. И его ценники – это не шутка. Так, массивная оранжевая версия с серии "Собака из воздушного шара" была продана за 58,4 миллиона долларов в 2013 году, а скульптура "Кролик", тоже похожая на произведение из воздушного шара, стоила 91,1 миллиона долларов.