Саме там ​​на стенді Bel-Air Fine Art під час ярмарку VIP Preview була виставлена скульптура синього кольору "Собака з повітряної кулі". Вартість витвору всесвітньо відомого митця Джеффа Кунса становила 42 тисячі доларів.

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Скульптура виявилася не повітряною кулькою

Як повідомив художник і колекціонер мистецтва з Вінвуду, а також фанат Кунса Стівен Гамсон, ця скульптура була справжньою зіркою стенду. Однак вона не простояла й одного дня ярмарки. Саме Гамсон побачив, як літня жінка, колекціонерка мистецтва, захотіла перевірити на справжність витвір, а тому постукала по ньому.

Однак песик, схожий на справжню гумову кульку, не злетів легко у повітря, а гепнувся з постаменту об підлогу та розлетівся сотнями яскравих уламків. Гучний звук від падіння твору мистецтва шокував всіх, хто був поруч, та привабив натовп.

Коли ця штука впала на землю, це було схоже на те, як автомобільна аварія приваблює величезний натовп на шосе,

– сказав Herald Стівен Гамсон.

Цікаво, що відвідувачі на стенді Bel-Air Fine Art одразу почали гадати, чи могла розбита скульптура бути частиною вистави. А артконсультант Bel-Air Fine Art Бенедикт Калуш сказав, що "це було схоже на те, коли твори мистецтва Бенксі були подрібнені".

Як припускає Гамсон, жінка просто зробила помилку, дозволивши своїй цікавості взяти верх над собою. Ба більше, мистецький радник у галереї підтримав цю теорію, та сказав, що це був просто нещасний випадок.

Також Гамсон звернувся до директора і запропонував купити порцелянові осколки на місці. "Я бачу в ньому цінність, навіть коли він зламаний. Для мене це історія. Це робить мистецтво ще цікавішим", – сказав він.

На щастя горе-колекціонерки, на ярмарці мистецтва політика "зламаєш – купиш" не застосовувалася. Сама скульптура була застрахована.

Що відомо про скульптуру

Скульптура "Собака з повітряної кулі" була створена два десятиліття тому. Сам Джефф Кунс створив серію цуценят між 1994 і 2000 роками різноманітних кольорів, розмірів і матеріалів.

38-сантиметрова розбита скульптура була мініатюрною версією знаменитої майже 4-метрової скульптури "Собаки з повітряної кулі", виготовленої з дзеркально відполірованої нержавіючої сталі та виставленої в Лос-Анджелесі.

Зазначимо, що це не перша розбита робота Кунса. Так, у 2016 році інший порцеляновий Balloon Dog був розбитий на шматки.

Прикро, коли щось подібне трапляється, але, знаєте, це просто порцелянова тарілка. Нам справді пощастило, коли ламаються лише об’єкти, коли трапляються невеликі випадки, тому що це можна замінити,

– прокоментував Джеф Кунс.

Сам Джеф Кунс є американським митцем, відомим своїми посиланнями на попкультуру та зображеннями повсякденних предметів. І його цінники – це не жарт. Так, масивна помаранчева версія з серії "Собака з повітряної кулі" була продана за 58,4 мільйона доларів у 2013 році, а скульптура "Кролик", теж схожа на витвір з повітряної кулі, коштувала 91,1 мільйона доларів.