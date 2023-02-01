Естонія від початку повномасштабного вторгнення солідарна з України, та її високопосадовці неодноразово засуджували російську агресію. Водночас прем'єрка країни Кая Каллас показала скульптуру Зеленського у стилі Статуї Свободи, яку ще влітку минулого року створили митці на знак підтримки з нашою державою.
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Постамент має гігантські розміри
Зауважмо, що про це стало відомо після візиту глави правління Естонії до тематичного парку в місті Тирва. Власне, Кая Каллас опублікувала у своєму інстаграмі світлину, на якій вона розглядає піщану скульптуру Володимира Зеленського.
Ознаки підтримки України з боку естонського народу є по всій країні – люди плетуть захисні сітки, роблять окопні свічки, допомагають в інший спосіб. Громада міста Тирва створила Парк Свободи, в якому розташована гігантська піщана скульптура президента України Зеленського,
– зазначила вона у підписі до фото.
Окрім того, Каллас констатувала, що жителі міста відкрили статую ще у червні 2022 року. Вони пообіцяли, що вона стоятиме до перемоги України.
Як Естонія та світ допомагають Україні: останні новини
- Не так давно Естонія заявила про готовність передати Україні касетні боєприпаси. Зауважмо, що країна надіслала запит Німеччині на схвалення цієї ініціативи.
- Як відомо, ФРН – є країною-виробником цих боєприпасів та розповсюджувати їх без дозволу Берліну не можна у жодному разі.
- Також до цієї теми додамо, що відносини між Естонією та Росією стають дедалі напруженішими. У цьому переконаний військовий експерт Олег Жданов. За його словами, між Естонією та Росією розгортається така собі "холодна війна" – поки держави воюють на рівні дипломатів.
- Окрім того, згадаємо про інші країни, які солідарні з українцями в боротьбі проти Росії. Скажімо, міністр оборони Олексій Резніков констатував, що Франція надасть ще 12 додаткових установок САУ Caesar Збройним Силам. Водночас Париж відправить 150 своїх військових у Польщу, де ті навчатимуть українських захисників.