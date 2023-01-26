Наразі вона відбувається на рівні дипломатів. Про це під час свого стріму розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Ляпас Балтійському флоту в Фінській затоці: як Естонія завдає Путіну пекельних принижень

Напруга між Естонією та Росією зростає

Між Естонією та Росією розгортається "холодна війна". Зараз воюють на рівні дипломатів,

– зауважив військовий експерт.

Напередодні Естонія видворила кількох російських дипломатів з посольства країни-агресорки. У відповідь Росія видворила з країни естонського посла.

Естонія може закрити прохід для кораблів Росії

Крім того, Таллінн планує закрити для Москви Фінську затоку. Фактично це дозволить Естонії перевіряти усі російські військові кораблі та цивільні судна, що виходять з портів Калінінградської області Росії та Кронштадта.

У разі відмови, можлива заборона на прохід через затоку. У реаліях сьогодення Балтійське море (Фінська затока розташована на сході Балтійського моря – 24 Канал) фактично стає внутрішнім морем НАТО,

– повідомив Військовий експерт.

За його словами, це з огляду на те, що сьогодні майже ніхто не виступає проти вступу Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Водночас щодо вступу Швеції, то наразі ще є певні перепони.

Жданов про напругу між Естонією та Росією: дивіться відео

Ба більше, неподалік – у портах Норвегії та Польщі – базуються кораблі країн-членів НАТО, які у разі потреби можуть заблокувати прохід російським суднам. Тож країна-агресорка може "нарватися" на економічну блокаду у Балтійському морі.

Не пропустіть Естонія – нова ціль Путіна: як агресор може перевірити НАТО

Відносини між Естонією та Росією загострюються: що відомо