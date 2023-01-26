Сейчас она проходит на уровне дипломатов. Об этом во время своего стрима рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Напряжение между Эстонией и Россией растет

Между Эстонией и Россией разворачивается "холодная война". Сейчас воюют на уровне дипломатов,

– заметил военный эксперт.

Накануне Эстония выдворила несколько российских дипломатов из посольства страны-агрессора. В ответ Россия выдворила из страны эстонского посла.

Эстония может закрыть проход для кораблей России

Кроме того, Таллин планирует закрыть для Москвы Финский залив. Фактически это позволит Эстонии проверять все российские военные корабли и гражданские суда, выходящие из портов Калининградской области России и Кронштадта.

В случае отказа возможен запрет на проход через залив. В реалиях настоящего Балтийского моря (Финский залив расположен на востоке Балтийского моря – 24 Канал) фактически становится внутренним морем НАТО,

– сообщил Военный эксперт.

По его словам, это учитывая, что сегодня почти никто не выступает против вступления Финляндии в Североатлантический альянс. В то же время относительно вступления Швеции, то есть еще определенные препятствия.

Жданов о напряжении между Эстонией и Россией: смотрите видео

Более того, неподалеку – в портах Норвегии и Польши – базируются корабли стран-членов НАТО, которые в случае необходимости могут заблокировать проход российским судам. Так что страна-агрессор может "нарваться" на экономическую блокаду в Балтийском море.

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