Эстония с самого начала полномасштабного вторжения солидарна с Украиной, и ее чиновники неоднократно осуждали российскую агрессию. В то же время премьер страны Кая Каллас показала скульптуру Зеленского в стиле Статуи Свободы, которую еще летом прошлого года создали художники в знак поддержки с нашим государством.

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Постамент имеет гигантские размеры

Заметим, что об этом стало известно после визита главы правления Эстонии в тематический парк в городе Тирва. Собственно, Кая Каллас опубликовала в своем инстаграмме фотографию, на которой она рассматривает песчаную скульптуру Владимира Зеленского.

Признаки поддержки Украины со стороны эстонского народа есть по всей стране – люди плетут защитные сетки, делают окопные свечи, помогают другим способом. Общество города Тирва создало Парк Свободы, в котором расположена гигантская песчаная скульптура президента Украины Зеленского,

– отметила она в подписи к фото.

Кроме того, Каллас констатировала, что жители города открыли статую еще в июне 2022 года. Они пообещали, что она будет стоять к победе Украины.

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