Эстония с самого начала полномасштабного вторжения солидарна с Украиной, и ее чиновники неоднократно осуждали российскую агрессию. В то же время премьер страны Кая Каллас показала скульптуру Зеленского в стиле Статуи Свободы, которую еще летом прошлого года создали художники в знак поддержки с нашим государством.
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Постамент имеет гигантские размеры
Заметим, что об этом стало известно после визита главы правления Эстонии в тематический парк в городе Тирва. Собственно, Кая Каллас опубликовала в своем инстаграмме фотографию, на которой она рассматривает песчаную скульптуру Владимира Зеленского.
Признаки поддержки Украины со стороны эстонского народа есть по всей стране – люди плетут защитные сетки, делают окопные свечи, помогают другим способом. Общество города Тирва создало Парк Свободы, в котором расположена гигантская песчаная скульптура президента Украины Зеленского,
– отметила она в подписи к фото.
Кроме того, Каллас констатировала, что жители города открыли статую еще в июне 2022 года. Они пообещали, что она будет стоять к победе Украины.
Как Эстония и мир помогают Украине: последние новости
- Не так давно Эстония заявила о готовности передать Украине кассетные боеприпасы. Заметим, что страна направила запрос Германии на одобрение этой инициативы.
- Как известно, ФРГ – страна-производитель этих боеприпасов и распространять их без разрешения Берлина нельзя ни в коем случае.
- Также к этой теме добавим, что отношения между Эстонией и Россией становятся все более напряженными. В этом убежден военный эксперт Олег Жданов. По его словам, между Эстонией и Россией разворачивается некая "холодная война" – пока государства воюют на уровне дипломатов.
- Кроме того, стоит вспомнить другие страны, которые солидарны с украинцами в борьбе против России. Скажем, министр обороны Алексей Резников констатировал, что Франция предоставит еще 12 дополнительных установок САУ Caesar Вооруженным Силам. В то же время Париж отправит 150 своих военных в Польшу, где те будут учить украинских защитников.