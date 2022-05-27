В США продолжается дискуссия, – Ермак о передаче Украине оружия MLRS

В США продолжается дискуссия по поставке в Украину реактивной системы залпового огня MLRS. Решения могут быть приняты на следующей неделе. Великобритания призывает предоставить нам это вооружение.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в соцсети.

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По его словам, американские СМИ сообщают, что если решение будет принято, США может передать Украине передовые ракетные системы MLRS.

Мы регулярно объясняем нашим партнерам его срочность. Да, мы благодарны за артиллерию и другую помощь, но остановить русское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте нам помогут именно современные MLRS,

– объяснил Ермак.

Глава ОП говорит, что это оружие нужно нам уже "на вчера", как и системы ПВО, танки и другое оружие, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории.

"Нужно принимать решение быстрее, не терять время , за которое Украина расплачивается жизнями людей и разрушенными городами", - подчеркнул он.

Чиновник добавил, что продовольственный кризис можно разрешить освобождением нашей земли и разблокировкой портов.

"Угроза Третьей мировой войны существует, но и это можно предотвратить, если победить Россию военным путем на нашей территории, усилив давление на экономику агрессора"”, – говорит Ермак.

В то же время Андрей Ермак поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за поддержку необходимости предоставления Украине MLRS . "Это решение нашим союзникам необходимо принять быстро и начать поставки", – сказал он.

К слову, Борис Джонсон выступил с очередным заявлением по вооружению. Он призвал отправить Украине реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с большого расстояния. По его мнению, количество оружия нужно увеличить.

Что известно о передаче оружия для Украины: главное

Партнеры и союзники нашего государства согласовали, что передадут Украине все необходимое оружие, чтобы выбить из нашей земли русских оккупантов. США даже предоставили ленд-лиз. Но в реальности снабжение тяжелого вооружения задерживается.

Власти Украины просят партнеров об ускорении решения и передачи. Ведь мы платим очень высокую цену из-за их промедления – это жизнь наших людей.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк также сделал соответствующий призыв , показав, что россияне применяют против нас. Их оружие выжигает все на своем пути. Потому нам нужны американские аналоги.

Одной из стран, которая обещала поставки оружия, но до сих пор этого не сделала, есть Германия. Наш посол Андрей Мельник даже шутил по этому вопросу. Он опубликовал забавную картинку, сравнив Германию с улиткой, тянущей шар. Но Офис Президента, несмотря на все трудности в этом вопросе, уверяет, что мы получим все необходимое.

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