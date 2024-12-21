Сенат США принял закон о временном финансировании правительства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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"План С"

Законопроект будет финансировать работу правительства США до марта. Он предусматривает расходы на ликвидацию последствий стихийных бедствий и меры поддержки сельского хозяйства.

Принятый закон называют "планом С", потому что два предыдущих проекта временного бюджета не набрали нужного количества голосов и провалились на голосовании. В нем нет пункта об увеличении потолка госдолга, за который выступал Дональд Трамп.

Законодатели США едва не пропустили дедлайн, который был в полночь 21 декабря. Если бы закон не приняли, то американское правительство приостановило работу.

США в ближайшие дни объявят новый пакет помощи Украине, который может включать ракеты и артиллерийские боеприпасы, стоимостью около 1,2 миллиарда долларов.

С момента вторжения России в 2022 году США выделили Украине 175 миллиардов долларов помощи, из которых 61,4 миллиарда долларов на поддержку безопасности.