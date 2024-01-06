Не пролетел и полчаса: в США пассажирский самолет потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором

Самолет авиакомпании Alaska Airlines попал в аварийную ситуацию и совершил экстренную посадку. Это произошло из-за разгерметизации – часть фюзеляжа вылетела вместе с иллюминатором во время полета.

Инцидент произошел вечером 5 января в Портленде, штат Орегон. Известно, что на борту самолета находились 174 пассажира и 6 членов экипажа.

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Во время полета у самолета оторвало часть фюзеляжа

Рейс 1282 года авиакомпании Alaska Airlines следовал в Онтарио. Самолет вылетел в 17:07, а уже в 17:27 вернулся в международный аэропорт Портленд из-за аварийной ситуации.

Так, на высоте около 5 тысяч километров у самолета оторвало часть фюзеляжа вместе с иллюминатором. Официально, экипаж борта заявил, что "возникли проблемы с давлением", однако пассажиры рассказали именно о потере части воздушного судна. В частности, один из пассажиров – Кайл Ринкер – заявил, что через несколько минут после взлета выпало окно самолета.

Это было действительно резко. Только поднялся на высоту, и иллюминатор с фюзеляжем просто отскочили. Мы не заметили этого, пока не сняли кислородные маски,

– рассказал пассажир.

Самолет потерял фюзеляж: смотрите видео

В США заявили, что проведут расследование этого инцидента. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Для всех пассажиров забронировали новый рейс в Онтарио к 23:00.

Пассажиры рассказали, что у кого-то вылетели телефоны из-за разгерметизации, с одного ребенка – сорвало рубашку.

В США разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик

. Инцидент произошел с самолетом Boeing 737 Max 9. Известно, что получил новое разрешение и сертификат на полеты 25 октября 2023 года.

В США в Южной Дакоте 4 января произошла авиакатастрофа. На авиабазе "Элсворт" разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer во время учебно-тренировочной миссии.

На борту самолета на момент аварии находились 4 члена экипажа. К счастью, им удалось спастись – они вовремя катапультировались.

Журналисты предполагают, что причиной авиакатастрофы могла стать плохая погода, ведь в тот день была плохая видимость из-за густого тумана. Эту авиакатастрофу будет расследовать офицерская комиссия.