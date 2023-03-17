К счастью, никто не пострадал в результате аварий. По словам местных чиновников, пока нет признаков того, что разлив горючего ухудшил качество воды.

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Детали аварий

Авария в Вашингтоне произошла недалеко от залива Падилья. В Департаменте экологии штата отметили, что инцидент привел к разливу около 19 тонн дизельного горючего.

В то же время вблизи Калифорнии и Невады в западной Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший кукурузный сироп. Восемь вагонов перевернулись и заблокировали главный путь.

Причины обоих инцидентов устанавливаются.

В США два поезда сошли с рельсов / Фото AP, CNN

В Греции столкнулись два поезда: что известно