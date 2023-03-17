На щастя, ніхто не постраждав внаслідок аварій. За словами місцевих посадовців, наразі немає ознак того, що розлив пального погіршив якість води.
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Деталі аварій
Аварія у Вашингтоні сталася неподалік затоки Паділья. В Департаменті екології штату зазначили, що інцидент призвів до розлиття майже 19 тонн дизельного пального.
Водночас поблизу Каліфорнії та Невади, що в західній Арізоні, зійшов з рейок потяг, який перевозив кукурудзяний сироп. Вісім вагонів перекинулися та заблокували головну колію.
Причини обох інцидентів встановлюють.
У США два потяги зійшли з рейок / Фото AP, CNN
У Греції зіткнулись два потяги: що відомо
- Пізно ввечері 28 лютого поблизу міста Лариса в Греції зіткнулися два потяги, внаслідок чого є багато жертв і постраждалих.
- Унаслідок аварії кілька вагонів зійшли з рейок і щонайменше три загорілися. Аварія поїздів сталася приблизно за 380 кілометрів на північ від Афін. Цю аварію назвали наймасштабнішою залізничною аварією в Греції за десятиліття.
- Кількість загиблих у результаті зіткнення пасажирського й вантажного потягів, за останніми даними, вже становить щонайменше 57 людей.
- Губернатор регіону Фессалія Костас Агорастос повідомив, що лобове зіткнення потягів було дуже сильним, а перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, два з них були "майже повністю зруйновані".
- Для допомоги в порятунку влада звернулася до армійських сил, а дві лікарні в місті Лариса були переведені в режим екстреної допомоги.