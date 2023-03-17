На щастя, ніхто не постраждав внаслідок аварій. За словами місцевих посадовців, наразі немає ознак того, що розлив пального погіршив якість води.

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Деталі аварій

Аварія у Вашингтоні сталася неподалік затоки Паділья. В Департаменті екології штату зазначили, що інцидент призвів до розлиття майже 19 тонн дизельного пального.

Водночас поблизу Каліфорнії та Невади, що в західній Арізоні, зійшов з рейок потяг, який перевозив кукурудзяний сироп. Вісім вагонів перекинулися та заблокували головну колію.

Причини обох інцидентів встановлюють.

У США два потяги зійшли з рейок / Фото AP, CNN

У Греції зіткнулись два потяги: що відомо