Имя путина будет рядом с бен Ладеном, – ОП о позиции Конгресса по признанию россии террористом

В Офисе президента отреагировали на информацию о позиции спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о признании россии страной-спонсором терроризма. Такую позицию в Киеве назвали блестящей.

Такое заявление сделал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что россия должна быть признана страной-террористом.

Напомним Конгресс может внести россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп

путин таки войдет в историю

Михаил Подоляк подчеркнул, что российский диктатор владимир путин действительно войдет в историю. Правда, не как "великий собиратель земель", которым он хотел стать, а террористом.

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что вопросов "гибкости" не может быть, когда речь идет об убийствах детей и шантаже голодом, который сейчас устраивает россия.

Блестящая позиция Нэнси Пелоси: россия – страна-террорист, и будет признана таковой официально. путин мечтал войти в историю, как Петр I. Теперь его имя будет рядом с бен Ладеном,

– подчеркнул Подоляк.

Конгресс может внести россию в список стран-спонсоров терроризма

По данным американских СМИ, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси настаивает на признании россии страной-спонсором терроризма. Полномочия внести россию в соответствующий перечень есть у госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время неформального разговора с ним, как утверждают журналисты, Пелоси заявила, что если Госдеп не сделает этого, то россия будет признана спонсором терроризма решением Конгресса.

Причиной такой позиции Пелоси является то, что полномочия Госдепа на определение стран-спонсоров терроризма предоставил Конгресс. Поэтому Конгресс может вносить страны в этот список, хотя это будет и более длительный процесс.

Следует отметить, что в списке стран-спонсоров терроризма сейчас находятся Северная Корея, Куба, Сирия и Иран. Среди этих стран мы видим даже союзников россии, которых не так уж много.

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