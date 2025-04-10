10 апреля, 23:52
В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон: есть погибшие
Основні тези
- Вертолет упал в реку Гудзон в Нью-Йорке, в результате чего погибли 6 человек.
- На борту находились 5 пассажиров и пилот, в том числе 3 детей; свидетель видел, как одна из лопастей вертолета улетела.
Вертолет упал в реку Гудзон в Нью-Йорке после недолгого полета. Известно о погибших, в их числе дети.
На борту гелікоптера були зокрема діти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News, BBC.
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Що відомо про авіакатастрофу у Нью-Йорку
У Нью-Йорку вертоліт впав у річку Гудзон поблизу пірсу 40. Він перебував у повітрі близько 15 хвилин, про що свідчить FlightRadar.
Наразі відомо про 6 загиблих, повідомляє Fox News.
На його борту було щонайменше 5 пасажирів та пілот, зокрема 3 дітей, повідомляє CBS News. 6 людей вже витягли з води, з них 5 – мертві.
Свідок аварії сказав, що бачив, як одна з лопатей гелікоптера відлетіла. Після падіння у воду гвинтокрил перевернувся до гори дном.