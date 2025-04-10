В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон: есть погибшие

Вертолет упал в реку Гудзон в Нью-Йорке после недолгого полета. Известно о погибших, в их числе дети.

На борту гелікоптера були зокрема діти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News, BBC.

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Що відомо про авіакатастрофу у Нью-Йорку

У Нью-Йорку вертоліт впав у річку Гудзон поблизу пірсу 40. Він перебував у повітрі близько 15 хвилин, про що свідчить FlightRadar.

Наразі відомо про 6 загиблих, повідомляє Fox News.

На його борту було щонайменше 5 пасажирів та пілот, зокрема 3 дітей, повідомляє CBS News. 6 людей вже витягли з води, з них 5 – мертві.

Свідок аварії сказав, що бачив, як одна з лопатей гелікоптера відлетіла. Після падіння у воду гвинтокрил перевернувся до гори дном.