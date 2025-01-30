Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Адриана Кучер, отметив, что в администрации Дональда Трампа не объясняют, какое именно поведение генерала в отставке могло быть недостойным на такой должности. Интересно, что Джо Байден в конце своего президентства принял решение о помиловании Милли.

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Отношения Трампа и Милли

Ведущая отметила, что в Марк Милли был офицером в армии Соединенных Штатов Америки еще во времена первой каденции Дональда Трампа.

Известно, что отношения между ними в этот период резко ухудшились. Вероятно, это было связано с определенной критикой, которую генерал высказывал в сторону Трампа.

Милли называл Трампа фашистом, Трамп называл Милли предателем. А теперь мы видим, как новоназначенный министр обороны Соединенных Штатов Америки распоряжается о проведении дополнительных расследований. Пока непонятно, на основании каких действий или поведения Милли,

– сказала Адриана Кучер.

По ее словам, это негативно влияет на атмосферу в самом Пентагоне. Американские военнослужащие теперь опасаются, чтобы новая политика действующей администрации не привела к выявлению тех офицеров, которых Трамп и его команда будут считать не лояльными.

Интересно, что генерал в отставке Марк Милли ранее подвергался критике со стороны Дональда Трампа, который даже предлагал "казнить" его.