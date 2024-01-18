Инцидент произошел в рабочем районе провинции Стамбул. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, ведь местные власти успели среагировать и оперативно эвакуировать жителей домов.
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Дома обрушились из-за работ в метро
В Умрании проводили строительные работы в метрополитене, когда обрушилась земля возле одного из жилых домов. На место инцидента оперативно прибыли спасатели, которые быстро эвакуировали жителей двух домов.
Также на территории возле места обрушения установили заграждение, а людей вывели за периметр.
После того, как обрушилась земля, на доме начали появляться глубокие трещины, а впоследствии – 3-этажное здание начало клониться. Через несколько минут жилой дом обрушился. После этого – обрушился еще один дом, но уже 2-этажный.
В Турции обрушился жилой дом: смотрите видео
Как заявили местные власти, это произошло из-за строительных работ в метрополитене Умрание. Все работники, работавшие под землей, также были эвакуированы.
Через несколько секунд жилой дом превратился в руины: смотрите видео
Стоит отметить, что жителей 3-этажного здания были эвакуированы несколько месяцев назад, когда только стартовали ремонтные работы. Жителей другого дома выводили, когда на земле заметили обрушение.
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