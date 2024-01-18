Інцидент стався в робітничому районі провінції Стамбул. На щастя, минулося без жертв та постраждалих, адже місцева влада встигла зреагувати й оперативно евакуювати жителів будинків.

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Будинки обвалилися через роботи в метро

В Умраніє проводили будівельні роботи в метрополітені, коли обвалилася земля біля одного з житлових будинків. На місце інциденту оперативно прибули рятувальники, які швидко евакуювали мешканців двох будинків.

Також на території біля місця обвалу встановили загородження, а людей вивели за периметр.

Після того, як обвалилася земля, на будинку почали з'являтися глибокі тріщини, а згодом – 3-поверхова будівля почала хилитися. За кілька хвилин житловий будинок обвалився. Після цього – обвалився ще один будинок, але вже 2-поверховий.

У Туреччині обвалився житловий будинок: дивіться відео

Як заявила місцева влада, це сталося через будівельні роботи в метрополітені Умраніє. Наразі усіх робітників, які працювали під землею, також евакуювали.

За кілька секунд житловий будинок перетворився на руїни: дивіться відео

Варто зазначити, що жителів 3-поверхової будівлі евакуювали кілька місяців тому, коли лише стартували ремонтні роботи. Жителів іншого будинку виводили, коли на землі помітили обвал.

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