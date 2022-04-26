В Станиславе Херсонской области россияне ударили по водопроводу: люди остались без воды

Российские захватчики продолжают совершать террор против мирного населения Украины. В частности, в Херсонской области люди остались без воды.

Речь идет о селе Станислав. О проблеме сообщили в территориальной общине.

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В Станиславе ракетой повредило центральный водопровод по Белозерскому шоссе. Люди остались без воды,

– говорит глава территориальной общины Иван Самойленко.

По его словам, в течение дня будет продолжаться ремонт.

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